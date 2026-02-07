Diputada de Valle afirma que no ha visto a la exministra Paredes laborando en el Hospital San Lorenzo

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Lesly Carolina Flores, señaló que la exminsitra de Salud, Carla Paredes, no se ha presentado en el Hospital de San Lorenzo para realizar su turno como médico en guardia.

Flores es médico especialista en uno de los turnos del Hospital de San Lorenzo y diputada en el departamento de Valle.

Cabe recordar que Carla Paredes fue nombrada en septiembre de 2025, pese a que todavía era ministra de Salud, como médica en guardia en este centro hospitalario de la zona sur con un sueldo de 105 mil 201.92 lempiras.

“No ha hecho acto de presencia en ninguna de las guardias, incluso, en ninguno de los roles de turno”, dijo Flores.

Comentó que las autoridades hospitalarias le comentaron que Paredes estaba con permiso de turno sin goce de sueldo porque era ministra de Salud.

En ese sentido, se preguntó que actualmente ya no es ministra de Salud ni otro cargo en el gobierno, sigue sin presentarse en el turno en el Hospital de San Lorenzo.

La congresista indicó que se está investigando este acuerdo de nombramiento ya que Paredes no se ha presentado a trabajar en más de cuatro meses.

Sostuvo que el caso debe aclararse por el uso de fondos públicos y pidió responsabilidades penales si recibió sueldo al mismo tiempo como ministra de Salud y médico en guardia.

“Esto es un acto de corrupción si se demuestra que recibió salario sin laborar; son fondos del pueblo”, exigió.

Flores relató que ella hace turno en el Hospital de San Lorenzo y que en algún momento tuvo que haberse encontrado a Paredes, ya sea en la jornada nocturna o la de los fines de semana. AG