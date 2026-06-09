Diputada de Libre promueve creación de registro de agresores sexuales en Honduras

Tegucigalpa – La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) por Cortés, Linda Frances Donaire Portillo presentó el lunes ante el pleno legislativo una iniciativa de ley orientada a la creación del Sistema Nacional de Registro de Agresores Sexuales (Sinras), una plataforma digital oficial que sería administrada por la Corte Suprema de Justicia.

– La propuesta de ley busca fortalecer la protección de la niñez, la adolescencia y las personas víctimas de violencia sexual mediante un mecanismo especializado de registro.

La congresista destacó que los delitos contra la libertad e indemnidad sexual representan una de las más graves violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando afectan a niñas, niños, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad.

Según la exposición de motivos, el objetivo principal del Sinras es fortalecer los mecanismos de prevención, protección y seguridad ciudadana, permitiendo la identificación y seguimiento de personas condenadas mediante sentencia firme por delitos sexuales.

“La protección integral de la niñez y de las víctimas de violencia sexual exige la implementación de herramientas especializadas que permitan prevenir la reincidencia y fortalecer la seguridad de la población”, señala la iniciativa.

La propuesta toma como referencia experiencias internacionales implementadas en países como Estados Unidos, España, México y Paraguay, donde existen registros especializados de agresores sexuales como mecanismos de prevención y protección social.

¿Qué contempla la iniciativa?

De acuerdo con el proyecto de ley, el Sistema Nacional de Registro de Agresores Sexuales (Sinras) registrará exclusivamente a personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos como violación, incesto, estupro y trata de personas con fines de explotación sexual, entre otras agresiones sexuales

La plataforma contendría información como nombre completo, fotografía, nacionalidad, domicilio y delito cometido, garantizando que únicamente se incorporen personas con condena firme y respetando los principios de legalidad, debido proceso y protección de datos personales.

La iniciativa establece que la Corte Suprema de Justicia será la institución responsable de administrar el sistema, garantizar la actualización permanente de la información, la seguridad de los datos y la interoperabilidad de la plataforma.

Asimismo, el acceso al registro sería público a través de una plataforma digital oficial del Poder Judicial, limitada estrictamente a la información autorizada por la ley y bajo criterios de legalidad, finalidad y proporcionalidad.

Entre los objetivos fundamentales del Sinras se encuentran fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, prevenir la reincidencia de delitos sexuales y contribuir a la seguridad ciudadana mediante el uso de información oficial verificada.

La propuesta también prohíbe expresamente el uso de la información para fines de discriminación, persecución o cualquier propósito distinto a la prevención, protección ciudadana y seguridad pública. JS