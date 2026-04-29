Diputada de Libre pide respetar representación del partido en órganos electorales

Tegucigalpa – La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Luz Angélica Smith, manifestó que espera que el pleno del Congreso Nacional (CN) respete la representación de su bancada en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La parlamentaria, quien además integra la comisión especial que recibe las hojas de vida los aspirantes, expresó que dentro del proceso han buscado mayor participación de postulantes vinculados a su partido.

“Esperábamos tener mayor participación, pero debemos tener claridad de que somos minoría dentro de la comisión, por lo que nos hemos sometido a los espacios democráticos y a la revisión de las hojas de vida”, expresó.

Smith indicó que las vacantes actuales corresponden a espacios previamente ocupados por ese instituto político: “Recordemos que en ambos órganos hay vacantes que dejaron compañeros de Libre, y esperamos que el Partido Nacional y Liberal respeten esos espacios”, enfatizó.

La congresista por Santa Bárbara, advirtió que la representatividad del partido podría verse “en peligro” desde la implementación de juicios políticos que derivaron en la destitución de Marlon Ochoa y Mario Morazán. En ese sentido, pidió a las principales fuerzas políticas respetar los acuerdos y reconocer a Libre como la tercera fuerza mayoritaria del país. AD