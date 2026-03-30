Diputada de Libre cuestiona a liberales por querer desmarcarse del PN cuando ha sido cogobierno

Tegucigalpa – La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Clara Marisabel López, cuestionó a los congresistas liberales de criticar el estado de las carreteras tras haberse aprobado el proyecto de emergencia vial.

López acusó que los liberales no tienen el comportamiento moral para cuestionar la emergencia vial cuando ha sido cogobierno con el Partido Nacional en el Congreso Nacional.

“Ellos no tienen ninguna altura moral para criticar lo que acompañaron en el Congreso Nacional”, dijo López.

Reprochó que a estas alturas los diputados liberales quieran desmarcarse del oficialismo en el Congreso Nacional cuando prestaron los votos para la aprobación del decreto de emergencia vial.

La congresista no creyó que se apruebe la medida de Rashid Mejía de suspender de manera temporal el cobro al impuesto del combustible.

Al final dijo que no se sabe el plan de gobierno de la intervención de la infraestructura vial, al tiempo que puso en duda que en cuatro años de gobierno se va a reparar toda la red vial primaria-secundaria-terciaria del país y cuestionó que ahora modifique a su conveniencia el término de subsidio a apoyo económico temporal. AG