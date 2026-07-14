Diputada Daisy Andonie pide a ministros contratar a nacionalistas en las instituciones públicas

Tegucigalpa- La diputada del Partido Nacional, Daisy Andonie, hizo un llamado a los ministros del gobierno del presidente Nasry Asfura para que aceleren la contratación de militantes nacionalistas en las instituciones del Estado, al considerar que esto contribuirá a fortalecer la gestión gubernamental.

-Pónganse las pilas no es un favor es un deber contratar a los nacionalistas, por las bases ustedes están ahí hagan lo que tengan que hacer. dijo la parlamentaria a los secretarios de Estado.

La congresista sostuvo que aún permanecen en la administración pública empleados vinculados al partido Libertad y Refundación (Libre), quienes, según afirmó, «están saboteando el buen trabajo» que impulsa el actual gobierno.

Andonie recordó que fueron las bases nacionalistas las que trabajaron durante la campaña electoral y defendieron el voto en las urnas, por lo que consideró que deben ser tomadas en cuenta en las plazas disponibles dentro de las dependencias estatales.

«Le recuerdo que los que cuidan las escuelas, los que van a los centros de votación, por ellos ustedes están ahí. Que hagan lo que tengan que hacer, pero que contraten a nuestra gente, porque los empleados de Libertad y Refundación que todavía están en los puestos nos están saboteando el buen trabajo que está haciendo el Congreso Nacional y el presidente Nasry Asfura», manifestó.

La parlamentaria afirmó que la presencia de simpatizantes del Partido Nacional en la administración pública permitiría mejorar la atención a la ciudadanía y mantener una misma línea de trabajo dentro del Gobierno.

«Necesitamos que sean los cachurecos, los nacionalistas, los que estén atendiendo a la ciudadanía para que podamos tener gobernanza y estemos en la misma sintonía», expresó.

Asimismo, instó a los secretarios de Estado que aún no han realizado nuevas contrataciones a actuar con mayor rapidez.

«A los ministros que todavía no han procedido con la contratación de la gente, pónganse las pilas. No es un favor que le están haciendo al partido, es un deber de ustedes como secretarios emplear a las bases del partido, por quienes ustedes están ahí», concluyó.LB