Diputada Cuéllar dice cree en la justicia, alardea que el pueblo votó por ella y evitar hablar de Cardona

Tegucigalpa – La diputada suspendida Isis Cuéllar llegó la tarde de este jueves a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para firmar libro de asistencias por caso «Chequesol».

–Cuéllar, es acusada por fraude continuado en el escándalo de drenaje de fondos públicos en el denominado caso “Chequesol”.

Cuéllar, quien por orden del juez que lleva la causa está suspendida de su cargo, llegó a la corte a firmar el acta de la resolución ya que ayer miércoles no se presentó a escuchar la resolución del juez tras culminar la audiencia inicial.

El juez también les cambió las medidas de arresto domiciliario a medidas sustitutivas, por lo que se podrá defender en libertad.

Cuéllar fue cortante con la prensa que se encontraba en el Poder Judicial quienes la abordaron para conocer su opinión de los diferentes temas del país, a lo que ella respondió que no tenía nada que decir.

“Doy gracias a Dios, un saludo para nuestra gente en Copán, no tengo nada que decir, ni mandar mensajes a nadie, rezo por todos”, sostuvo.

Reiteró que el pueblo de Copán la eligió pese a toda “la avalancha mediática” en su contra.

Apuntó que los abogados saben lo que hacen y “creo en el proceso que se esclarezca y salir solvente en el juicio, creo también en los jueces”.

Evitó mandar recados al exministro de Sedesol, José Carlos Cardona.

Cuéllar deberá firmar todos los lunes el libro de asistencias en las instalaciones de la CSJ. IR