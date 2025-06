Bartolo Fuentes denunciado otra vez por agredir a diputada

Tegucigalpa – En en nuevo episodio bochornoso suscitado en el Congreso Nacional, la diputada del Partido Liberal, Katia Crivelli denunció la tarde de este miércoles que fue objeto de agresiones por parte de su homólogo del Partido Libre, Bartolo Fuentes.

– El diputado Fuentes ha protagonizado varios episodios de agresión contra mujeres diputadas, incluso de su propio partido.

– La diputada Crivelli se desplazó a la posta policial de Los Dolores a interponer una denuncia formal en contra de Bartolo Fuentes.

La sesión convocada para este día no dio inicio por falta de quórum, ya que sólo había 57 congresistas presentes. Las bancadas del Partido Nacional y Liberal estaban ubicadas en la antesala del Legislativo porque reclaman que se cierre el acta para iniciar un nuevo debate.

El presidente del Congreso, Luis Redondo advirtió que si a las 7.00 de la noche no están presentes las bancadas opositoras procederán a ocupar los curules con suplentes para dar inicio a la sesión de este miércoles.

Bartolo denunció que le quebraron el celular.

Fue así que el diputado Bartolo Fuentes se desplazó hacia donde estaba el grupo de diputados opositores para hacer una filmación en directo con su aparato móvil y según el propio congresista fue insultado por Crivelli, quien en reiteradas oportunidades le gritó: “coyote, coyote, coyote…”.

En declaraciones a periodistas, la diputada Crivelli desmintió a Fuentes y agregó que fue él quien la agredió e incluso le dejó marcas en su brazo.

“Él me fue a insultar allá, y yo le dije que era coyote, que era un animal, entonces le agarré el teléfono para decirle y fue cuando me golpeó, aquí tengo morado y rojo. No estoy mintiendo, él me agredió y esto es por lo que dije la vez pasada, él se la trae por eso, entonces esto es una agresión del señor Bartolo Fuentes”, relató.

Crivelli invitó a revisar las cámaras del Congreso para comprobar que fue Bartolo Fuentes el que la toma de la mano. “Nunca en la vida, ni mi papá me había pegado para que uno como este me venga a pegar. Una cosa es que estemos peleando, pero otra es la agresión física”, expresó.

Katia Crivelli dijo que procederá judicialmente contra Bartolo Fuentes.

“Ese hombre parecía un monstruo… lo voy a denunciar, voy a proceder legalmente porque esto es injusto, miren como se ríen las mujeres de Libre, y la semana pasada estaban hablando de Salvador Nasralla y hoy defienden a Bartolo. Me tuvo que defender (Jorge) Cálix y otros compañeros más”, declaró visiblemente indignada.

El propio Jorge Cálix ratificó que Bartolo Fuentes agredió a Crivelli, por lo que tuvo que intervenir. El congresista liberal tildó de “animal” a Fuentes por el suceso de esta tarde.

Horas más tarde, la diputada Crivelli se desplazó a una delegación policial en Los Dolores para presentar la denuncia contra Fuentes. Narró que el agresor le gritó “Hija de narco”, lo que despertó su furia por lo que le reclamó y éste la agredió tomándola de su brazo. JS