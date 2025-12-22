Diputada considera que emociones están llevando a Nasralla a tener pensamientos fuera de orden

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, considera que el calor de las emociones está llevando al presidenciable liberal, Salvador Nasralla, a tener pensamientos fuera de orden.

“El problema que tiene Salvador Nasralla es que ha utilizado de asesoría a Libertad y Refundación. No entendió que por allí no es, el calor de las emociones le está llevando a tener pensamientos fuera de orden”, dijo.

Mejía, quien es candidata a designada del Partido Nacional, reiteró su llamado a respetar el proceso democrático que convocó a los hondureños a las urnas el 30 de noviembre, el que recordó se realizó en paz y tranquilidad.

Para la parlamentaria “ese es el problema, que ya se vio victorioso, es más, lo dijo en campaña que tenía 2 millones de votos. No los tiene, el electorado decidió por un candidato y aunque no le guste tiene que aceptarlo”, afirmó al agregar que si no lo acepta es pura soberbia y ego. VC