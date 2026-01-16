Diputada Bermúdez recuerda que cuando el PL gobernó lo hizo en el Ejecutivo y Legislativo

Tegucigalpa – “Cuando ha gobernado el Partido Liberal, ha gobernado el Ejecutivo y el Legislativo”, recordó este viernes la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, quien integra la comisión especial para dialogar sobre la elección de la junta directiva del Congreso Nacional.

Bermúdez dijo que es optimista en que el Partido Nacional alcanzará el número necesario no solo para que Tomás Zambrano sea presidente de la junta directiva del Congreso Nacional, sino también para gobernar y respaldar la agenda legislativa.

(Leer) PN y diputados electos respaldan a Zambrano para que sea el próximo presidente del CN

La parlamentaria indicó que es necesario recuperar la gobernabilidad en el Legislativo, “y parte de eso es tener una agenda coordinada y la única forma que vamos a hacer eso es que el poder Ejecutivo trabaje en forma coordinada con el poder Legislativa en una sola visión y en una agenda única, instruir las mejores soluciones para el tema puntual de Honduras: empleo, salud, seguridad, etcétera”, dijo.

Esta semana, el Partido Liberal oficializó su intención de presidir el Congreso Nacional de la República para el periodo 2026-2030, destacando que la diferencia en el nivel presidencial fue de menos del 0.7% y a nivel de diputados de menos del 0.45%, lo que evidencia la necesidad de una representación equitativa en la junta directiva del Poder Legislativo. VC