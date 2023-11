Diputada Ayala defiende ejecutorias de fiscales interinos

Tegucigalpa – La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala rechazó este jueves los señalamientos de la oposición sobre persecución política y destacó que los expedientes que le remitió la Comisión Especial que ella preside, no son de ahorita.

Ayala coordina la comisión legislativa para procesar a los exfiscales del Ministerio Público nombrada por el presidente del Legislativo, Luis Redondo a inicios de septiembre.

La diputada oficialista señaló que entre los casos entregados a los fiscales interinos Johel Zelaya y Mario Morazán, está el caso del asesinato de la ex coordinadora de la ATIC en Santa Rosa de Copán, Sheryl Hernández Mancías, en el cual dijo “están vinculadas muchas personas de alto nivel”.

Igualmente, señaló el caso de las muertes por la crisis postelectoral de 2017 donde Medicina Forense realizó 27 autopsias y sólo existen ocho expedientes administrativos.

También mencionó que hay casos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración del Patronato Nacional de Infancia (Pani), entre estos casos.

“Los expedientes, las investigaciones, los casos que le remitió la comisión especial de este congreso que investiga a los extitulares del Ministerio Público no son de ahorita, sólo que anteriormente no se hizo nada”, afirmó tras agregar que “entonces no se puede acusar de persecución política”. VC