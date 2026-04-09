Diputada Alia Kafati confirma que no ha recibido transferencias, y cuestiona a Iroshka por querer llamar la atención

Tegucigalpa – La diputada liberal Alia Kafati confirmó que ella no ha recibido la transferencia de Casa Presidencial de 100 mil lempiras, al mismo tiempo, criticó a su compañera de Iroshka Elvir de hacer escándalo por querer llamar la atención.

– Jorge Cálix dijo que él gestionó los fondos ante casa de gobierno para toda la bancada del PL.

“Yo no lo encontré, ahorita me dicen si saben de otros compañeros que le han caído; nosotros lo hemos agarrado como en broma porque la diputada que hizo al hacer ese show con ese choque fue llamar la atención y quedarse relevante en las noticias”, declaró a periodistas.

Manifestó que si recibe el cheque o bono de 100 mil lempiras, afirmó que con gusto lo agarra y lo liquida posteriormente.

Kafati contó que supo de un caso de una mujer que le ayudó en su campaña electoral que requiere de 34 mil lempiras para salvar su casa, y que con ese cheque puede ayudarla.

(LEER): Jorge Cálix confirma que él gestionó transferencia de L.100 mil para todos los diputados de la bancada liberal

Cabe recordar que el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, confirmó que él gestionó transferencias de 100 mil lempiras para todos los diputados luego que la diputada Iroshka Elvir denunciara que recibió fondos sin su conocimiento de Casa Presidencial.

La diputada solicitó que haya una reunión entre la bancada liberal para que se les explique de donde procede los fondos, como y cuando debe ser liquidados.

Señaló que no cuestionará a los diputados si utilizan las transferencias, siempre que pueda liquidarlos. AG