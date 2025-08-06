Diplomático hondureño acusado de agresión sexual en Busan abandona Corea del Sur

Tegucigalpa/Seúl – Un diplomático hondureño investigado por agresión y mala conducta sexual en Busan abandonó Corea del Sur tras invocar la inmunidad diplomática, informó este miércoles la policía de la nación asiática.

Así lo divulgó el medio de comunicación “Korean JoongAng Daily” que detalló que la investigación policial contra el funcionario hondureño finalizó porque éste invocó la inmunidad diplomática.

La salida se produjo a pesar de la promesa anterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras de revocar la inmunidad del diplomático, una medida que no siguió adelante, detalló el medio surcoreano.

La comisaría de Haeundae en Busan dijo que planea cerrar el caso sin acusación debido a la falta de jurisdicción fiscal.

(LEER): Escándalo: Detenido por asalto un diplomático hondureño en Corea del Sur

El funcionario hondureño fue acusado de abusar de un hombre coreano y agredirlo después de que se produjera un enfrentamiento a bordo de un tren en la línea 2 de Busan, alrededor de las 6:00 de la mañana del 19 de junio.

El diplomático se trasladó a la ciudad de Busan en un viaje relacionado con el trabajo y al parecer estaba intoxicado en el momento que sucedió el incidente.

El 14 de julio, Cancillería de Honduras notificó que el funcionario fue destituido de su cargo, el retiro del pasaporte diplomático y su retorno a la nación centroamericana. AG