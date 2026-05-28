DIPAMPCO vincula extorsión en punto de taxis de la Kennedy con el Tren de Aragua

Tegucigalpa – El vocero de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), Mario Fu, señaló que las amenazas de extorsión contra los conductores del punto de taxis Kennedy-Centro podrían estar relacionadas con la estructura criminal conocida como el “Tren de Aragua”, según líneas preliminares de investigación.

Esto ocurre luego de que este jueves los transportistas paralizaran labores ante el aumento de amenazas y el cobro extorsivo de hasta 150 mil lempiras, lo que dejó sin transporte a cientos de usuarios y generó caos en la zona.

(LEER): Paralizado el punto de taxis Kennedy- Centro por cobro de extorsión

Fu explicó que equipos de la DIPAMPCO trabajan junto a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para esclarecer el asesinato reciente de un conductor y dar respuesta a las amenazas contra el sector transporte.

Además, indicó que se han identificado patrones de presión por parte de estructuras criminales que buscan recuperar control financiero en la zona.

-El Tren de Aragua es una estructura criminal de origen venezolano que ha extendido sus operaciones a varios países de la región.

El vocero afirmó que ya se analizan videos y otras evidencias que vincularían a los responsables con organizaciones delictivas transnacionales, y aseguró que se espera en el corto plazo la ejecución de capturas relacionadas con estos hechos.

De igual forma, detalló que las autoridades han reforzado la presencia policial en puntos estratégicos como la colonia Kennedy, el centro de la capital y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con el objetivo de garantizar la reactivación del servicio de transporte.

El portavoz Fu también advirtió que las recientes reformas en materia de seguridad incrementan las agresiones que perpetran estos grupos criminales, al sentirse directamente amenazados ante las persecuciones al delito de extorsión. AD