Dipampco, una dirección con muchas quejas, recuerda Conadeh que pide verificar procedimientos

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, (Conadeh), recordó hoy que durante el estado de excepción, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) fue una de las dependencias estatales que más denuncias recibió en su contra.

Ricardo López, Delegado Adjunto del Conadeh, confirmó que el Conadeh recibió denuncias contra Dipampco. Al ser una dirección que actúa contra maras, pandillas y crimen organizado, es una de las dependencias con más quejas, ya que sus procedimientos se realizan en casas y habitaciones de hogares y muchas veces sin órdenes de captura.

Recordó que, la Dipampco hacía actividades dentro del marco del estado de excepción y eso también permitía que no existieran órdenes judiciales, por lo cual también fueron denunciados por parte de la población hondureña a la hora de realizar los operativos, explicó.

El Conadeh considera que dentro de los análisis y evaluaciones internas que realiza la Policía Nacional se deben tomar las medidas correctivas para mejorar los procedimientos, dijo.

Agregó que cerrar Dipampco y abrir otra no resolvería el problema si solo se cambia el nombre, “hay que cambiar los protocolos de actuación en un dado caso”.

Sobre el personal, indicó que eso depende de la evaluación de la Secretaría de Seguridad, pero recalcó que son los protocolos los que deben regir el actuar. Si la Secretaría de Seguridad ha manifestado que no se siguieron los procedimientos, tampoco podemos penalizar el 100% de la operatividad de Dipampco por una actividad.

Con base en lo anterior, recomendó hoy evaluar y verificar los procedimientos siguen las distintas direcciones y unidades especiales con las que cuenta la Policía Nacional con el propósito de generar confianza en la población y hacerle frente a la ola de violencia que afecta el país.

1,071 quejas durante Estado de Excepción

De acuerdo con registros institucionales, el Conadeh atendió alrededor de 1,071 quejas vinculadas directamente con actuaciones de autoridades en el contexto del estado de excepción, que comprenden presuntas vulneraciones a derechos como libertad personal, integridad física, inviolabilidad del domicilio, debido proceso y protección judicial.

Entre las quejas contra miembros de la policía figura la pérdida de objetos personales durante allanamientos, daños a propiedad privada, allanamientos sin orden judicial, uso desproporcionado de la fuerza en allanamientos y aprehensiones, malos tratos e incumplimiento de garantías procesales e incluso abuso sexual.

Evaluación y supervisión interna, una obligación

Para López, toda institución, incluida la policía, debe tener procedimientos de evaluación y seguimiento interno para verificar que el cumplimiento de las labores de cada servidor esté apegado a derecho.

López acotó que la evaluación que realiza la Secretaría de Seguridad debe centrarse en verificar los procedimientos y la diligencia con la que actúan los agentes policiales, especialmente tras la muerte de cinco agentes y las múltiples denuncias recibidas contra la Dipampco.

López recordó que la propia Secretaría de Seguridad se pronunció, mediante comunicado, manifestando que no se había seguido un procedimiento adecuado en el abordaje que derivó en la pérdida de vida de los policías.

“Por eso es importante que se hagan las evaluaciones y la verificación de los procedimientos que están siguiendo las direcciones y las unidades especiales con las que cuenta la Policía Nacional”, afirmó. (RO)