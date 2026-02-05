DIPAMPCO requiere a tres de cinco jóvenes que se fugaron de un centro de reclusión de menores

Comayagua – Mediante acciones de inteligencia búsqueda y rastreo funcionarios de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) lograron la aprehensión de tres de los cinco fugados de un centro de reclusión de menores de San Pedro Sula, norte de Honduras.

– Estos jovencitos son miembros de la MS-13 ligados al tráfico de drogas y sicariato.

La fuga se desarrolló el pasado martes 03 de febrero del centro de menores ubicado en la aldea El Carmen de San Pedro Sula.

La aprehensión se originó en la Residencial Campo Verde del municipio de Comayagua, se trata de alias “El Pato” de 16 años quién funge como “Ranflero y Sicario” a quien le decomisaron un arma de fuego con su cargador y munición.

Requerido en 2025 por la infracción penal de tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido y tráfico de droga en su modalidad de posesión en concurso ideal y en mismo año a inicios por la infracción penal de tráfico de droga.

También es investigado por el doble homicidio ocurrido el pasado 24 de diciembre de 2025, en el municipio de Lejamaní en el departamento de Comayagua.

Este se hacía acompañar de alias “Chuy” de 17 años, requerido en 2024 y 2025 por la infracción penal de tráfico de droga y alias “Zombi” de años requerido en marzo de 2025 por la infracción penal de tráfico de droga.

Los menores infractores serán entregados al centro de reclusión de menores ubicado en la aldea El Carmen de la ciudad de San Pedro Sula en el norte del país. JS