DIPAMPCO requiere a cuatro presuntos miembros de la Pandilla de 18 en posesión de drogas

Comayagua – Mediante labores de inteligencia, agentes policiales asignados a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), lograron ubicar y aprehender a cuatro presuntos miembros activos de la Pandilla 18 vinculados al tráfico de drogas.

La operación orientada a continuar fortaleciendo las acciones en el marco de la estrategia «Plan Barrios y Comunidades Seguras», se llevó a cabo en la aldea El Sitio, del municipio de Comayagua.

Inicialmente se requirió a alias “Cuto”, de 27 años, quien fue detenido en 2025, por tráfico de drogas; y a alias “El Chon”, de 18 años. También, se aprehendió a alias “El Choco”, de 17 años, originario de San Pedro Sula, Cortés, y a alias “Botia”, de 17 años de edad, considerados infractores de la ley.

Al momento de la aprehensión se decomisaron 200 bolsitas plásticas con supuesta marihuana, 10 paquetes envueltos con cinta adhesiva de color café con el mismo tipo de estupefaciente, un teléfono celular y dinero en efectivo proveniente del ilícito.

Según el reporte, el alucinógeno tiene un valor en el mercado de más de 50 mil lempiras, y al sacarlo de circulación se evita el financiamiento de otras actividades ilícitas que pueden generar violencia en la región central del país.

Todos los aprehendidos, son integrantes de la estructura criminal Pandilla 18, dedicados a distribuir drogas en la comunidad de El Sitio y zonas aledañas.

Por lo anterior, los requeridos serán remitidos a la Fiscalía de Comayagua, para continuar con el proceso penal correspondiente, por el delito y la infracción penal tipificada como tráfico de drogas. JS