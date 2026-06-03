Dipampco nació contaminada, dice Codeh que también alerta que pruebas de confianza no son fiables

Tegucigalpa – La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipamco) nació contaminada, advirtió hoy el Comité para la Defensa de De4rechos Humanos (Codeh).

Además, el organismo defensor de derechos humanos alertó que las pruebas de confianza no son suficientes.

En ese orden, el presidente del Codeh, Hugo Maldonado, señaló que el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) deben unir esfuerzos a “la investigación de los supuestos abusos de autoridad y proceder a la depuración”.

En ese contexto, alertó que las pruebas de confianza no son fiables, en referencias a los procedimientos a los que deberán someterse los agentes de la desaparecida Dipampco para formar parte de la nueva Dirección Antiextorsión.

El presidente hondureño, Nasry Asfura, ordenó cancelar la Dirección Policial AntiMaras y Pandillas Contra El Crimen Organizado (Dipampco), en la última sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

En su lugar, el Gobierno instruyó la creación de la división antiextorsión, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Todos los miembros de la exDipampco deberán someterse a pruebas de confianza para pasar a formar parte de la nueva Dirección Antiextorsión. (RO)