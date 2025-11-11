DIPAMPCO identifica a siete privados de libertad que lideran la extorsión

Tegucigalpa – El portavoz de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), Mario Fu, reveló este martes que se han identificado al menos a siete privados de libertad que desde las cárceles lideran la extorsión en Honduras.

– Las autoridades penitenciarias han defendido que desde las cárceles no salen llamadas extorsivas, pero lo denuncia por DIPAMPCO contradice esa versión.

Dijo que los siete reclusos ya están plenamente identificados y que se han rastreado sus registros financieros, la ruta del dinero para elaborar los respectivos expedientes judiciales.

[LEER] Extorsión y conflictividad política asfixian a las microempresas hondureñas, advierte el Cohep

Detalló que estos malvivientes utilizan las billeteras electrónicas para llevar a cabo los cobros de extorsión contra comerciantes y otros rubros de la economía nacional.

Fu expresó que equipos de la DIPAMPCO ejecutan operaciones para lograr contrarrestar los cobros extorsivos al sector transporte y pequeños negocios en la capital hondureños.

[LEER] En medio de estado de excepción, extorsión afecta 384 mil hogares y se extiende a municipios turísticos

Valoró que decenas de personas son detenidas cada semana por este ilícito que mantiene de rodillas, especialmente al rubro del transporte público. JS