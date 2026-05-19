DIPAMPCO decomisa marihuana valorada en más de L 40 millones a la MS en el norte del país

Tegucigalpa- La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) asestó un fuerte golpe a estructuras vinculadas a la MS en el norte del país, tras el decomiso de un cargamento de marihuana valorado en más de cuatro millones de lempiras, oculto en un compartimiento falso de un vehículo tipo pick-up color rojo.

Durante la operación, ejecutada en la aldea El Carmen, en la colonia Colinas, las autoridades capturaron a tres supuestos integrantes de la estructura criminal, quienes serían responsables de movilizar, almacenar y distribuir la droga en diferentes puntos del territorio nacional bajo la modalidad de narcomenudeo.

Así lo detalló la portavoz de la DIPAMPCO, Rosa Guadalupe, quien informó que entre los detenidos figura Osman Edgardo Martínez Vázquez, de 19 años, alias “El Veloz”, considerado por los investigadores como el encargado de transportar la droga de un lugar a otro.

También fue arrestado Michael Rápalo, de 21 años, alias “El Colocho”, quien según información de inteligencia tenía la función de caletear o esconder la sustancia ilícita.

La tercera capturada fue identificada como Angie Elizabeth Oliva García, alias “La Yegua”, señalada como una pieza clave dentro del grupo criminal organizado y responsable de almacenar la droga.

Las autoridades detallaron que los sospechosos intentaban pasar desapercibidos utilizando un compartimiento oculto dentro del vehículo, donde transportaban la marihuana lista para ser distribuida.

“Se realizó una inspección minuciosa del automotor y se verificó que efectivamente contaba con una caleta falsa”, explicó la portavoz policial.

La Policía mantiene abiertas las investigaciones para determinar hacia qué sectores del país sería movilizado el cargamento decomisado.

Los tres detenidos serán acusados por el delito de tráfico de drogas agravado, mientras continúan las operaciones para desarticular por completo la estructura criminal vinculada al caso.LB