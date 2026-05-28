Dipampco debe desaparecer, según presidente del Congreso Nacional

Tegucigalpa – La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), debe desaparecer, según el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

«Realmente la Dipampco tendría que desaparecer, pero no es una potestad del Congreso Nacional tomar esa determinación», expresó hoy el presidente del Poder Legislativo.

No obstante, destacó que la disolución de esta fuerza de seguridad no es una atribución del Congreso Nacional.

Actualmente varias dependencias de seguridad en el país enfrentan críticas y hasta cuestionamientos sobre su funcionamiento a causa de un repunte de la violencia en el país.

En respuesta a la alta incidencia de la violencia se trabaja en la creación y reglamentación de la Agencia Nacional Anticrimen, comunicó el presidente del Congreso Nacional.

La agencia tendrá las mismas características y desarrollo de lo que en el pasado se conoció como la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), dijo Zambrano.

Cabe señalar que recientemente la Secretaría de Seguridad ordenó la suspensión inmediata del director, subdirector y jefe de operaciones de la Dipampco luego del fallido operativo ejecutado en la aldea de Corinto, Omoa, que dejó como resultado el asesinato de cinco agentes policiales. (RO)