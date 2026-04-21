“Dios sabrá y el señor presidentes si es necesaria mi separación”, dice ministra de Educación

Tegucigalpa – La ministra de Educación, Arely Argueta dijo estar tranquila por su gestión en esa cartera ministerial y refirió que es una potestad del presidente Nasry Asfura separarla o mantenerla en el cargo.

La funcionaria pronunció que “no nos damos cuenta, no me han dicho nada, el señor presidente está apoyando nuestra labor, sin embargo Dios sabrá y el presidente si es necesaria mi separación, estamos a la orden del señor presidente”.

El próximo 7 de mayo se cumplen los primeros 100 días de la actual gestión gubernamental y el propio mandatario Asfura ha dicho que no tolerará funcionarios indolentes que no marchen al mismo ritmo de su política.

Sobre la seguridad en los recintos educativos ante la escalada de violencia, refirió que siempre sostiene pláticas con el ministro Gerzon Velásquez para abordar esta problemática que permita que las aulas sean espacios seguros.

En torno a los avances en la Secretaría de Educación durante su gestión, desglosó que se siguen entregando textos educativos en todo el país.

La ministra Argueta citó que se han reparado una veintena de centros educativos en estos primeros meses del año, asimismo se avanza en la entrega de becas y la conectividad de internet en los centros escolares. JS