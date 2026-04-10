Dios no bendice las guerras y los cristianos no apoyan a quienes bombardean, dice el papa

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV afirmó este viernes que «Dios no bendice ningún conflicto» y que quienes son «discípulos de Cristo», no están nunca del lado de quienes «lanzan bombas», al recibir en el Vaticano a los miembros del Sínodo de la Iglesia Caldea de Bagdad.

«Ayudadnos a proclamar con claridad que Dios no bendice ningún conflicto; a gritar al mundo que quien es discípulo de Cristo, príncipe de la paz, nunca está del lado de quien ayer empuñaba la espada y hoy lanza las bombas; a recordar que no serán las acciones militares las que creen espacios de libertad o tiempos de paz, sino solo la paciente promoción de la convivencia y del diálogo entre los pueblos», dijo el papa a los representantes caldeos.

En un duro discurso, el papa dijo a los obispos que eran signos de esperanza «en un mundo marcado por una violencia absurda e inhumana», impulsada «por la codicia y el odio».

Y que, añadió, «se extiende con ferocidad precisamente en las tierras que vieron nacer la salvación, en los lugares sagrados del Oriente cristiano, profanados por la blasfemia de la guerra y la brutalidad de los negocios, sin consideración alguna por la vida de las personas, consideradas, en el mejor de los casos, como un efecto colateral de sus propios intereses».

«Pero ningún interés puede valer la vida de los más débiles, de los niños, de las familias; ninguna causa puede justificar el derramamiento de sangre inocente», aseveró.

León XIV abogó también por el pleno respeto a los cristianos de Oriente Medio para que «se sientan animados, a pesar de todas las dificultades, a permanecer firmes en la fe recibida de los Padres y a permanecer en sus territorios»

«Que se disipen las nubes que oscurecen esta luz: los cristianos de todo Oriente Medio deben ser respetados, no solo de palabra: ¡que disfruten de verdadera libertad religiosa y plena ciudadanía, sin ser tratados como invitados o ciudadanos de segunda clase!», afirmó. EFE/ir