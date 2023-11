Diniz asegura que no mezcla Fluminense y la selección brasileña

Río de Janeiro – El seleccionador interino de fútbol de Brasil, Fernando Diniz, aseguró este lunes que no mezcla su trabajo en Fluminense, con el que se acaba de coronar campeón de la Copa Libertadores, y en la selección brasileña.

Diniz explicó que, por ello, no se puede hacer comparaciones entre un partido entre las selecciones de Brasil y Argentina, que se enfrentarán en las eliminatorias del Mundial 2026 el próximo 21 de noviembre, y una final entre dos clubes de ambos países.

Fluminense, con Diniz en el banquillo, se proclamó campeón de la Copa Libertadores el pasado sábado al derrotar a Boca Juniors por 1-2, en un partido que se decidió en la prórroga, disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

«Son cosas que no mezclo. Pero estoy motivado por poder disputar un clásico de esa envergadura, uno de los mayores clásicos del mundo. Brasil y Argentina tienen una rivalidad histórica muy grande», dijo el técnico en una rueda de prensa.

Diniz dijo que no se siente presionado por resultados ya que su intención, como siempre lo hizo, es dar todo lo que puede por la Canarinha.

«No tengo satisfacción cuando pierdo. Por el contrario. Es algo que me irrita mucho. La dedicación es total para que las cosas corran bien. Pero si no jugamos bien, no voy a considerar que es un fracaso. Vamos a seguir trabajando con esfuerzo y coraje para hacer lo mejor», afirmó.

Brasil marcha tercero en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, con 7 puntos: a cinco unidades del líder, Argentina, (12) y detrás de Uruguay, que tiene los mismos puntos pero mejor saldo de goles. EFE