Dinero asegurado a Koriun está en la Fiscalía como medio de prueba, recuerda director de la OABI

Tegucigalpa- El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, detalló que a Koriun Inversiones se les incautó 14 vehículos, una sociedad mercantil, un terreno y dinero que está sirviendo en el juicio que se lleva contra imputados de fraude.

Sostuvo que hasta el momento no sabe cuánta es la cantidad de dinero ya que esa cifra no ha ingresado a ese ente, “todos sabemos que cuando el dinero sirve de evidencia probatoria se debe de esperar que termine el proceso para que entre a la institución”, justificó.

Agregó que el dinero está en un proceso y hay que esperar para que sean administrados por esta oficina.

“Esta es una empresa que no contaba con permisos, por lo que serán los tribunales quienes encuentren culpables a los responsables, creo que pueden haber testaferros y dineros fuera de Honduras, son miles de personas las perjudicadas, por lo que el Ministerio público debe probar esta causa”, señaló.

Afirmó que una vez culmine ese proceso el dinero será ingresado a la oficina y se determinará que se hará con el mismo.

Cientos de personas piden al gobierno que su dinero invertido sea devuelto.

“Necesitamos que se informe a cuánto asciende el dinero que tiene el Ministerio Público y la lista de personas a quienes se les debe para determinar si ajusta o no.

Profesional del derecho se hace pasar por empleado de la OABI

El funcionario denunció que un hombre quien es profesional del Derecho quien ha usurpado el nombre de la OABI para hacer trámites a nombre de la institución sin ser empleado.

“Ya la denuncia está interpuesta y en cualquier momento se dará captura”, apuntó. IR