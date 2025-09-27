Dinamismo económico durante Feriado Morazánico es momentáneo, explica economista

Tegucigalpa – La ex presidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, señaló este sábado que si bien durante esta semana de asueto hay mayor dinamismo en algunos sectores de la economía, como turismo, transporte y comercio, el mismo es momentáneo.
El feriado iniciará el sábado 27 de septiembre y finalizará el domingo 5 de octubre para los empleados públicos, en tanto el sector privado iniciará el asueto a partir del miércoles.
“Recordemos que esta semana (Feriado Morazánico) tiene menos afluencia de movilización de visitantes de otras semanas como ser la Semana Santa o Navidad. Aquí la diferencia es que está cerca el periodo navideño y además la temporada que creo que beneficia en Semana Santa por el clima favorece para que hayan más movilizaciones”, explicó.
Aunque el beneficio es de corto plazo, comercios de diversos sectores reciben ese dinamismo económico. “Estos ingresos les ayudan a superar y cubrir algunas necesidades básicas, o bien deudas que tienen pendientes, o sea que si les favorece esta dinamización que hay en la economía por este feriado”, destacó.
Las autoridades del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) estiman que más de 28 mil 567 miembros se encargarán de un traslado preventivo durante el Feriado Morazánico. VC