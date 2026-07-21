Dina Meza dice hay requerimiento listo contra Roosevelt Hernández, pero “pactos oscuros” lo frenan

Tegucigalpa – La defensora de derechos humanos Dina Meza denunció que existe información extraoficial sobre un requerimiento fiscal ya elaborado contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, pero cuestionó que hasta el momento no se haya ejecutado ninguna acción judicial, lo que -a su juicio- podría evidenciar la existencia de “pactos oscuros” que estarían frenando el proceso.

Según las declaraciones de la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), se habría cumplido el procedimiento necesario para presentar la acusación, sin embargo, señaló que las autoridades no han remitido el caso a los tribunales.

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“Si está listo, ¿por qué no se ha actuado?”, cuestionó, al tiempo que advirtió que la inacción genera sospechas sobre posibles acuerdos bajo la mesa que permitirían que el exalto mando militar continúe sin enfrentar la justicia.

La activista social también vinculó este caso con un contexto más amplio de presión contra la prensa en Honduras. Denunció la existencia de estigmatización, ataques reiterados y al menos 12 denuncias contra medios de comunicación, lo que limita tanto la libertad de expresión como el ejercicio periodístico. “La justicia debe ser expedita, porque justicia tardía no es justicia”, enfatizó.

En ese sentido, Meza hizo un llamado directo al Fiscal General, Pablo Emilio Reyes, para que actúe con responsabilidad y garantice la aplicación de la ley. Advirtió que la falta de acciones concretas podría sentar un precedente negativo que favorezca la impunidad en casos que afectan la democracia y los derechos fundamentales.

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Puntualizó que junto a organizaciones de sociedad civil continúan impulsando acciones para que el caso avance y se deduzcan responsabilidades. Mientras tanto, cuestionó que el exjerarca castrense señalado continúe desarrollando actividades públicas sin restricciones, lo que refuerza la percepción de impunidad en el país. JS