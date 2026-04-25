Dina Meza denuncia hostigamiento de ministra de DDHH y alerta amenaza a la libertad de expresión

Tegucigalpa – La directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), Dina Meza, denunció públicamente haber sido víctima de hostigamiento por parte de la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Leda García Pagán, tras sostener una reunión para abordar la situación de esa institución y el funcionamiento del Mecanismo de Protección.

Según la defensora de derechos humanos, el encuentro tenía como objetivo discutir temas relacionados con la situación de los derechos humanos en el país, así como dar seguimiento a una solicitud presentada desde el pasado 13 de abril para que el Consejo Nacional de Protección escuche a su organización. Sin embargo, aseguró que la reunión tomó un giro inesperado.

“La ministra empezó a hostigarme y a mostrarse muy agresiva por publicaciones que he realizado en el periódico Pasos de Animal Grande”, afirmó, señalando que incluso fue amenazada con una querella en su contra y contra el medio de comunicación vinculado a sus publicaciones.

La defensora de derechos humanos calificó el hecho como “grave”, al considerar que se trata de un intento de intimidación que vulnera la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en Honduras. “Lo peor que nos puede ocurrir es una ministra repitiendo patrones tóxicos de administraciones anteriores”, expresó.

En ese sentido, Meza hizo un llamado al presidente Nasry Asfura para que intervenga y supervise el accionar de la Secretaría de Derechos Humanos, “con ojo clínico”, recordando que el mandatario ha manifestado públicamente que no se perseguirá a periodistas en su gobierno.

“Eso es lo que está haciendo su ministra de Derechos Humanos, y es gravísimo para la libertad de expresión”, concluyó.LB