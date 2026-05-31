Dina Meza advierte sobre el desmantelamiento institucional y la asfixia presupuestaria en la protección de DDHH

Tegucigalpa – En una reciente entrevista concedida esta semana a Proceso Digital, la reconocida periodista, activista social y defensora de los derechos humanos, Dina Meza, expresó su profunda preocupación ante la falta de avances, el debilitamiento presupuestario y el clima de confrontación oficialista que impera en los organismos encargados de velar por los derechos humanos.

– En Honduras, hay jueces, policías, militares, fiscales, y Ejército infiltrados por el crimen organizado.

– Anunció que en los próximos días la Secretaría de DDHH será militarizada arguyendo que la seguridad de la ministra Leda García está en riesgo.

– Tildó como “El Triangulo de las Bermudas” y “El Reino del Terro II” a la Secretaría de DDHH.

A pesar de que Honduras cuenta con una amplia estructura que incluye la Secretaría de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y la Fiscalía del Ministerio Público de Derechos Humanos, Meza aclaró que dicha institucionalidad no ha sido el resultado de concesiones gubernamentales, sino de décadas de construcción y exigencia por parte de la sociedad civil. Sin embargo, denunció que la efectividad de estos organismos se encuentra gravemente comprometida.

Uno de los puntos más críticos señalados por la coordinadora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), fue la situación actual del Mecanismo de Protección para Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia. Meza expuso que la entidad sufrió un fuerte desbaratamiento a partir del año 2022 y que, en la actualidad, se encuentra atada de manos debido a la asfixia financiera.

«Es un organismo que no tiene presupuesto, está en cero. Si se van a pedir medidas, no se pueden implementar justamente porque no hay dinero», alertó.

Según las investigaciones de su organización, esta inoperancia se debe a la falta de liquidación de fondos del año 2025 por parte de los funcionarios responsables de la gestión. Meza lamentó que, a causa de dicha irresponsabilidad administrativa, las vidas de los beneficiarios sigan bajo un riesgo inminente mientras el Estado incumple su deber de protección.

Asimismo, relató las dificultades para ser escuchados por las autoridades, detallando que tras múltiples esfuerzos lograron entregar cinco propuestas fundamentales encaminadas al fortalecimiento del mecanismo, el desarrollo del segundo plan nacional de derechos humanos y la urgente inclusión de la sociedad civil.

Confrontación gubernamental y amenazas de querella

La activista también denunció un alarmante episodio de censura e intimidación ocurrido durante una reunión con la máxima autoridad de la Secretaría de Derechos Humanos. Según el testimonio de Meza, tuvo que abandonar el encuentro de forma abrupta luego de recibir presiones directas para censurar los contenidos de su medio de comunicación.

«Lo que me dijo -la Ministra Leda García- es que debía bajar todas las notas de ‘Pasos de Animal Grande’ porque, de lo contrario, si no me retractaba de las publicaciones referentes a la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos, me iba a querellar», reveló la periodista.

Ante la coacción, Meza respondió con firmeza: «Ministra, nos vemos en los tribunales. Me levanto de esta reunión porque aquí no hay un diálogo sino una confrontación suya. Es un papel lamentable el que está jugando esta funcionaria en el gobierno de Nasry Asfura».

A raíz de este hecho, criticó que los cargos públicos en estas instituciones sigan respondiendo a criterios meramente políticos y de lealtad partidaria, en lugar de ser asignados a profesionales con un conocimiento real y técnico en materia de derechos humanos.

En el panorama nacional, Dina Meza apuntó que el país atraviesa un periodo de profundización de la violencia, ensañada especialmente contra los ambientalistas y defensores de la tierra. Sostuvo que, históricamente, los periodos de transición política entre gobiernos suelen detonar repuntes delictivos. “Lastimosamente no tenemos un plan de seguridad integral que conecte con un plan de nación para que el Estado no se reactivo”.

De igual manera, cuestionó la efectividad de los operativos de seguridad ciudadana y expuso la persistente infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas. Denunció que las filtraciones provocan que los delincuentes sean alertados antes de los operativos y que «tarda más en que le tomen la denuncia a un ciudadano que el perpetrador en darse cuenta que fue denunciado».

Meza concluyó que la tan mencionada «depuración de los cuerpos de seguridad» ha sido un proceso incompleto y un gasto de recursos inútil, ya que se intervino una parte del sistema, pero se dejaron intactas las «manzanas podridas» dentro del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas sin deducir las responsabilidades correspondientes. JS