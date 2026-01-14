Dimasa Ford y Bac presentan «Tu rutina cambia, tu Ford se adapta» con beneficios exclusivos

Tegucigalpa – Dimasa Ford, en alianza con BAC Credomatic, anunció este miércoles el lanzamiento oficial de la promoción «Tu rutina cambia, tu Ford se adapta», una propuesta con beneficios exclusivos, diseñada para responder a las nuevas exigencias del día a día y acompañar a quienes buscan un vehículo que se adapte a su ritmo de vida.

Como parte de esta alianza estratégica con BAC Credomatic, se realizó el lanzamiento de la campaña en un evento exclusivo para medios de comunicación en el show room de Dimasa Ford, con la exhibición de los modelos Ford Explorer y Ford F-150, que tendrán beneficios especiales disponibles por tiempo limitado.

Antonio Palacios, director comercial de Grupo Flores detalla en qué consiste la promoción «Tu rutina cambia, tu Ford se adapta», realizada en alianza con BAC Credomatic. pic.twitter.com/JuktDuuZaV — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 14, 2026

Los vehículos Ford Explorer y Ford F-150 se convierten en los aliados ideales para quienes buscan rendimiento, tecnología y respaldo. Ambos modelos cuentan con beneficios exclusivos en alianza con BAC, que incluyen precio especial, tasa exclusiva, opciones de financiamiento desde un 10% de prima, plazos de hasta 96 meses, 0 comisión por desembolso y un bono especial preferencial disponible por tiempo limitado, creando la oportunidad perfecta para quienes están listos para conducir su nuevo vehiculo Ford.

Dimasa Ford reafirma que la experiencia va más allá de adquirir un vehículo, es por ello que realiza una invitación conjunta con Bac Credomatic, a amigos y clientes a visitar la sala de ventas, y así conocer los modelos Ford Explorer y Ford F-150 de cerca y realizar pruebas de manejo que permitan vivir la experiencia Ford, respaldada por un servicio integral que incluye taller especializado, repuestos originales, productos automotrices y un servicio postventa confiable.

La campaña «Tu rutina cambia, tu Ford se adapta» marca el inicio de un nuevo año con oportunidades pensadas para quienes buscan avanzar, mejorar su día a día y conducir un vehículo que responda a cada desafío. Ford se adapta a cada una de ellas con vehiculos versátiles, potentes y tecnológicamente avanzados, diseñados para responder a las exigencias reales del día a día, sin importar el camino.

Josué Sorto, instructor técnico del Grupo Flores explica las ventajas del Ford Explorer y el Ford F-150, los modelos incluidos en la campaña "Tu rutina cambia, tu Ford se adapta ", lanzada por Dimasa Ford en alianza con BAC. pic.twitter.com/zZzsjyud2N — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 14, 2026

Dimasa Ford y BAC Credomatic invitan al público y clientes y amigos a acercarse, conocer de primera mano los modelos Ford Explorer y Ford F-150 y aprovechar los beneficios exclusivos vigentes. Cuando tu rutina cambia, las oportunidades también, y este es el momento ideal para estrenar un nuevo modelo Ford. PD