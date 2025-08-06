Dimasa Ford presenta la nueva Ford Maverick® HíbridaMY25 en exitoso Open House

Tegucigalpa – Dimasa Ford celebró este miércoles un exitoso Open House para presentar la Innovadora Pickup Ford Maverick Hibrida MY25, en un ambiente vibrante de estilo, tecnología y espíritu vanguardista. El evento reunió a clientes, medios de comunicación e invitados especiales, quienes pudieron conocer de cerca esta nueva Pickup que redefine la movilidad moderna.

Durante la jornada, los asistentes exploraron las múltiples ventajas de la Maverick, desde su diseño moderno, motorización potente y ágil, hasta su cómodo y espacioso interior para cinco pasajeros, entre muchas otras características. Maverick fue diseñada para quienes combinan la vida urbana con escapadas al aire libre de fin de semana, ofreciendo versatilidad, potencia y conectividad.

Las pruebas de manejo del Pickup Ford Maverick Hibrida MY25 está disponible en Dimasa Ford de Tegucigalpa, indicó Ana Lucía Cruz, jefe del Mercadeo para Dimasa Ford. pic.twitter.com/ZpcqoiucMx — Proceso Digital (@ProcesoDigital) August 6, 2025

La nueva Ford Maverick XLT cuenta con un eficiente motor hibrido de última generación para máxima economia de combustible, y la característica de ser EcoBoost», ideal para quienes buscan mayor desempeño.

Además, los invitados disfrutaron conocer su sistema de cinco modos de manejo logrando adaptarse a todo tipo de terreno. Su avanzada conectividad inalámbrica SYNC4 ofrece manos libres a teléfono smartphone con Apple CarPlay y Android Auto. Además de altos sistemas de seguridad como asistencia pre-colisión AEB, alarmas multiproposito, entre otras medidas.

«Este evento fue una excelente oportunidad para que vivieran la experiencia Maverick y conocieran todo lo que este modelo ofrece para adaptarse a diferentes estilos de la vida moderna. Desde hoy invitamos a todas nuestros clientes y amigos de todo el país a visitarnos en Dimasa Ford y conocer el innovador, cómodo y poderoso MAVERICK», expresó Antonio Palacio, Director Comercial de Grupo Flores.

Antonio Palacios, director comercial de Corporación Flores en el marco de la presentación de Pickup Ford Maverick Hibrida MY25. pic.twitter.com/4hsVxJlyIX — Proceso Digital (@ProcesoDigital) August 6, 2025

Con este lanzamiento, Dimasa Ford reafirma su liderazgo en el sector automotriz hondureño, apostando por la innovación, el cuidado del ambiente y la cercanía con sus clientes. Ford Maverick representa más que una pickup: es una nueva forma de entender la movilidad con más confort, conveniencia, economía y tecnología. PD