Diligencias prejudiciales contra Roosevelt solo pueden terminar en requerimiento o desestimación: exfiscal Domínguez

Tegucigalpa – El exfiscal del Ministerio Público, Nelson Domínguez, señaló que las diligencias prejudiciales del ente acusador del Estado contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, solo pueden finalizar con presentación de requerimiento fiscal o desestimación de la causa.

“Una vez que hacen las diligencias prejudiciales, lo que hace el Ministerio Público es que desestima la denuncia o prepara el requerimiento fiscal”, dijo el exmiembro de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

El Ministerio Público solicitó la juramentación de un perito para investigar al exjefe castrense tras denuncias interpuestas por periodistas.

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Domínguez explicó que las diligencias prejudiciales consisten en que las personas declaren o haya un testigo en específico ante el fiscal y un juez.

Posteriormente, la persona investigada también es citada a declarar con relación a los hechos que se citan en la investigación.

Consultado si se pudo proceder a una querella, el exfiscal contestó que pudo acudirse a esta figura, pero si hubo indicios de amenazas a muerte, la situación cambia y procede a la presentación de un requerimiento fiscal.

“Hay funcionarios que se creen que están por encima de la ley y es cuando cometen estos exabruptos ya que después se convierten en delitos porque quieren amenazar a la gente, y eso no corresponde”, opinó. AG