DIGER pide a la población confianza en la nueva billetera digital

Tegucigalpa – La Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) aseguró que la aplicación de la billetera digital, conocida como “BIEN”, cuenta con mecanismos de seguridad que protegen la información personal de los usuarios, por lo que pidió confianza a la población.

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El viceministro de la DIGER, José Antonio Martínez, afirmó que el principal desafío es generar confianza entre la ciudadanía, ya que existe un miedo generalizado por el uso de plataformas digitales.

Martínez aseguró que la aplicación utiliza mecanismos de autenticación biométrica y procesos entre instituciones públicas, lo que garantiza que los datos sean consultados de manera segura.

También aseguró que el Poder Ejecutivo ya se ha puesto en contacto con la Policía Nacional e instituciones bancarias para que los documentos digitales sean aceptados como oficiales.

El funcionario explicó que, tras la publicación en el diario oficial La Gaceta, las instituciones públicas y privadas iniciarán de manera progresiva la adopción de la billetera digital, y aclaró que coexistirá con los documentos físicos.

Además, adelantó que la aplicación incorporará nuevas funciones en una segunda etapa de desarrollo, entre ellas la revisión vehicular, antecedentes policiales y penales, así como otros servicios financieros del Estado.

Martínez también informó que ya existen acercamientos con el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Cuentas y el Congreso Nacional para ampliar el uso de la plataforma y fortalecer el marco legal que respalde su implementación en las diferentes instituciones del Estado.

«Este es un proyecto integral. Estamos trabajando de manera coordinada entre las instituciones del Estado para que esta herramienta pública pueda consolidarse y facilitar cada vez más los trámites de los ciudadanos», concluyó. AD