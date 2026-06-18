Diez policías reciben alta médica y tres permanecen delicados tras accidente que dejó siete fallecidos en Comayagua

Tegucigalpa- El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, informó que 10 de los agentes lesionados en el accidente de tránsito ocurrido en el sector de El Rodeo, departamento de Comayagua, ya fueron dados de alta, mientras que tres permanecen hospitalizados en estado delicado.

Barahona detalló que en la unidad accidentada se transportaban 33 funcionarios policiales, de los cuales 25 fueron trasladados a distintos centros asistenciales para recibir atención médica. Los heridos fueron distribuidos en cuatro hospitales, uno ubicado en Comayagua y tres en Tegucigalpa.

“En horas de la noche de ayer se nos informó que 10 de ellos ya fueron dados de alta. El resto continúa bajo observación médica y tres presentan lesiones de consideración, por lo que su estado es delicado. Esperamos que durante este día su evolución sea positiva”, manifestó el portavoz policial.

Respecto a los siete agentes que perdieron la vida en el percance, indicó que eran originarios de la zona oriental del país y que sus cuerpos serán trasladados a sus lugares de origen para recibir cristiana sepultura. La institución policial acompañará a las familias durante las honras fúnebres.

El fatal accidente ocurrió la tarde del miércoles en el sector de El Rodeo, en Comayagua, y ha provocado consternación dentro de la Policía Nacional y la sociedad hondureña.

Barahona añadió que las autoridades continúan desarrollando las diligencias investigativas para determinar las causas del accidente. Para ello, se realizan diferentes pruebas y peritajes que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.

El portavoz remarcó que la Policía Nacional reitera su solidaridad con las familias de los agentes fallecidos y expresó su deseo de pronta recuperación para los policías que continúan recibiendo atención médica.LB