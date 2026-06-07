Diez estrellas llamadas a brillar en el Mundial

Madrid- Desde veteranos insaciables, como el portugués Cristiano Ronaldo o el argentino Lionel Messi, a adolescentes descarados, como el español Lamine Yamal, pasando por el eléctrico colombiano Luis Díaz o el infatigable Fede Valverde, encarnación de la ‘garra charrúa’, las máximas estrellas del planeta fútbol llegan a Estados Unidos, México y Canadá dispuestas a dejar una huella imborrable en el Mundial.

Cristiano, a la conquista del único gran título que le falta

A sus 41 años el astro portugués, que sigue luciendo el físico y la ambición de un juvenil, busca el único gran título que le falta en su palmarés: la Copa del Mundo. Pero no será el único objetivo de Cristiano Ronaldo, que tratará de seguir acercándose a la mítica cifra de los 1000 goles que, a falta de algo más de una veintena de tantos, espera lograr antes de que concluya el año.

Messi ante el reto definitivo: retener la corona

Una deuda que Lionel Messi ya saldó hace cuatro años cuando levantó al cielo de Doha la Copa del Mundo, pero el argentino quiere seguir agrandando su leyenda e intentará conducir, como ya hizo Diego Armando Maradona, a la Albiceleste a una segunda final consecutiva, la de Italia 1990 tras ganar en México 1986, y a diferencia del ‘Pelusa’ revalidar el título.

Mbappé, a curar sus heridas

Algo que no pudo lograr el francés Kylian Mbappé, que, pese a marcar tres goles en la final del Mundial de Catar, una gesta sólo lograda antes por el inglés Geoff Hurst en 1966, no pudo evitar la derrota de Francia, campeona cuatro años antes en Rusia, ante Argentina. Una herida que el delantero del Real Madrid tratará de curar este verano en Norteamérica.

Vinícius confía en Ancelotti para recuperar el brillo

Un título que se le resiste a Brasil, el equipo más laureado de la competición con cinco entorchados, desde 2002. Una sequía a la que tratará de poner fin Vinícius Júnior, que confía en brillar como nunca bajo la dirección del italiano Carlo Ancelotti, el técnico que más rendimiento ha sacado al eléctrico juego del atacante brasileño cuando le dirigió en el Real Madrid.

Kane, un ‘depredador’ para devolver la gloria a Inglaterra

Más tiempo, seis décadas, lleva aguardando Inglaterra, campeona en el año 1966, para volver a reinar en el fútbol mundial, uno de los sueños que ha guiado la carrera de Harry Kane, el máximo goleador histórico de los ‘pross’, que cayó apeado en las semifinales en el Mundial de Rusia 2018 y en los cuartos de final cuatro años después en Catar, tras errar un penalti en los minutos finales que hubiera forzado la prórroga.

Lamine Yamal quiere prolongar la fiesta de la Roja

Decepciones que no conoce el joven delantero español Lamine Yamal, de tan sólo 18 años, que en su único gran torneo de selecciones se coronó campeón de Europa, tras derrotar, precisamente, a la Inglaterra de Kane en la final. Una victoria que intentará repetir en el Mundial y emular a la mítica Roja que encadenó el título continental y universal en 2008 y 2010.

Luis Díaz hace soñar a Colombia

Igualmente debutará en una fase final de un Mundial el atacante colombiano Luis Díaz que, a sus 29 años, llega a la cita en el mejor momento de su carrera. Una trayectoria marcada no sólo ya por su capacidad de desequilibrio y facilidad para el gol, sino, sobre todo, por su determinación y sacrificio en el juego sin balón.

Erling Haaland, sinónimo de gol

Si el atacante ‘cafetero’ es velocidad y regate, el delantero noruego Erling Haaland es potencia y remate. Un sinónimo de gol que intentará dejar huella en su primera aparición en un gran torneo de selecciones absolutas como ya hizo en 2019 en el Mundial sub-20, donde acaparó todos los focos tras anotar nueve goles en un encuentro ante Honduras.

Fede Valverde, el ‘todocampista’ infatigable

Mientras que el hábitat natural del nórdico se circunscribe al área, el del uruguayo Fede Valverde se extiende por todo el terreno de juego. El capitán de la Celeste es un ‘todocampista’ capaz de rendir en cualquier posición gracias a su talento y despliegue físico. Todo ello aderezado con un carácter competitivo que le convierte en la personificación de la legendaria ‘garra charrúa’.

Jamal Musiala, imaginación entre líneas

Capacidad de liderazgo que también posee Jamal Musiala, que, a sus 23 años, se ha convertido en la máxima referencia ofensiva de la selección alemana, gracias a su capacidad para moverse entre líneas, donde es capaz de imaginar jugadas al alcance de pocos. EFE/ir