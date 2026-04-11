Diésel incrementará más de 7 lempiras y la gasolina regular tendrá un alza de L4.46

Tegucigalpa – Los precios de los combustibles registrarán otra fuerte alza que oscila entre los dos y siete lempiras en la semana del lunes 13 al domingo 19 de abril de 2026, informó hoy la Secretaría de Energía.

-El petróleo cayó a menos de 100 dólares el barril debido a un alto al fuego por dos semanas en Oriente Medio.

Las autoridades señalaron que el aumento se debe al conflicto en Oriente Medio.

En ese sentido, la gasolina súper registrará un alza de 2.97 lempiras, su nuevo precio será de 137.04 lempiras a contar del lunes.

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Mientras que la gasolina regular incrementará 4.46 lempiras por lo que su valor será de 122.55 lempiras el galón.

En el caso del queroseno, su nuevo valor será de 142.66 lempiras tras reportar una alza de 3.68 lempiras.

En cuanto al diésel, este tendrá un incremento de 7.21 lempiras y su precio será de 135.63 lempiras el galón.

Mientras el GLP doméstico, se mantiene congelado en 238.13 lempiras debido al congelamiento anual.

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Asimismo, el GLP vehicular experimentará un alza de 0.01 centavos, su nuevo precio será 46.10 lempiras.

Y eso que el precio del petróleo cayó un 11 % la semana anterior, luego que el presidente estadounidense Donald Trump no cumpliera su amenaza de destruir Irán con bombardeos masivos, tal como había prometido.

El gobierno estadounidense y el iraní aceptaron un alto al fuego por dos semanas e iniciar negociaciones en Pakistán con el fin de lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en la zona del Golfo Pérsico. IR