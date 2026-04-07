Diésel alcanza precio histórico en Honduras y queroseno supera por primera vez a la gasolina superior, señala analista

Tegucigalpa- El director de Consulting HNL, Efraín Farach, informó que el galón de diésel alcanzó un nuevo precio histórico en Honduras, superando los registros más altos desde 2022.

Según detalló, el diésel llegó a costar 128.42 lempiras por galón desde ayer lunes, sobrepasando el anterior máximo de 126.39 lempiras registrado en 2022, lo que marca un nuevo récord en el país.

Farach también destacó un hecho sin precedentes en el mercado de los combustibles: el precio del queroseno ha superado al de la gasolina superior. Actualmente, el galón de queroseno se cotiza en 138.98 lempiras, mientras que la gasolina superior se mantiene en 134.07 lempiras.

El analista subrayó que esta situación representa un fuerte impacto para los sectores más vulnerables, ya que el queroseno es utilizado principalmente como combustible doméstico de bajo costo para cocinar e iluminación en hogares de escasos recursos.

En cuanto a la gasolina superior, recordó que su precio histórico más alto se registró en 2022, cuando alcanzó los 146.57 lempiras por galón. En la actualidad, el costo es de 134.07 aproximadamente 12.50 lempiras menor que ese pico.

Farach advirtió que el comportamiento al alza en los combustibles continúa presionando el costo de vida en Honduras, especialmente en productos básicos y servicios esenciales, generando preocupación en diversos sectores económicos.LB