Diego Vázquez destituido como DT del Motagua

Tegucigalpa – El Motagua informó este lunes la destitución del argentino Diego Vázquez como director técnico del club capitalino.

A través de una nota de prensa, el Motagua confirmó la destitución de Vásquez agradeciéndole la entrega, compromiso y pasión por la institución azul.

“Diego es, sin lugar a dudas, el técnico más exitoso en la historia del Ciclón Azul. Su liderazgo, visión y carácter han marcado una era dorada para nuestro club, guiándonos a múltiples títulos y momentos imborrables que quedarán para siempre en la memoria de nuestra afición”, cita la nota de prensa del Motagua.

Este es el segundo ciclo de Vázquez a cargo del Motagua, lo asumió para el Torneo de Apertura de 2023 y logró el título de Liga Nacional en diciembre de 2024,

En su primer ciclo como entrenador del Motagua, el argentino estuvo ocho años ganando cinco títulos de Liga Nacional y una Supercopa de Honduras.

En el actual torneo, el Motagua está en el undécimo puesto con cero puntos tras tres partidos disputados.

Sin embargo, a nivel de la Copa Centroamericana de Concacaf, el Motagua va líder en el grupo con seis unidades, empatado con el Saprissa.

Los próximos partidos del Motagua son contra el Cartaginés de Costa Rica el jueves por la Copa Centroamericana de Concacaf, y el domingo contra Marathón en la Liga Nacional. AG