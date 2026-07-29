DIDADPOL recibió casi 2 mil denuncias contra policías durante el primer semestre de 2026

Tegucigalpa – La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), informó que durante el primer semestre de 2026 recibió un total de 1 mil 948 denuncias contra miembros de la carrera policial a nivel nacional y desarrolló dos mil 061 investigaciones disciplinarias, como parte de su labor de supervisión de la conducta de los funcionarios policiales.

De acuerdo con el informe oficial, de las denuncias recibidas, 603 fueron presentadas por la ciudadanía mediante canales presenciales, telefónicos y el portal web institucional; 67 investigaciones se iniciaron de oficio, mientras que mil 278 denuncias fueron remitidas por la Policía Nacional de Honduras y otras instituciones del Estado.

En el mismo período, la DIDADPOL realizó 910 audiencias de descargo a funcionarios policiales. Como resultado de estos procesos, 345 expedientes concluyeron con recomendación de despido, 343 con recomendación de suspensión del permiso de salida hasta por 15 días o deducción de salario, y 137 casos por faltas leves fueron remitidos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad para el trámite correspondiente.

La institución detalló que entre las faltas muy graves con mayor incidencia figuran las actuaciones arbitrarias o discriminatorias que afectan las libertades ciudadanas, la dignidad de las personas y los derechos humanos, además del incumplimiento de los reglamentos para el desarrollo de operaciones policiales y la negligencia en el ejercicio de la función.

Asimismo, entre las faltas graves más recurrentes destacan el incumplimiento de órdenes superiores, el descuido del equipo asignado y el maltrato verbal o psicológico contra superiores, subalternos o compañeros dentro del servicio policial.

La DIDADPOL reiteró que mantiene una vigilancia permanente sobre la conducta disciplinaria de los miembros de la carrera policial en todo el territorio nacional, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la normativa que rige la función policial. IR