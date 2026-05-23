DIDADPOL inicia investigación de oficio tras muerte de cinco policías en operativo en Omoa

Tegucigalpa– La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), informó este sábado que inició de oficio una investigación relacionada con los hechos ocurridos durante un operativo policial en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, donde murieron cinco funcionarios policiales.

A través de un comunicado, la institución detalló que las indagaciones buscan deducir posibles responsabilidades disciplinarias derivadas del operativo, mientras avanzan las investigaciones correspondientes sobre el caso que ha causado consternación a nivel nacional.

Asimismo, la DIDADPOL anunció la designación de un equipo especial de investigadores encargado de realizar las diligencias pertinentes dentro del plazo establecido por la ley, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar si existieron irregularidades en el procedimiento policial.

La entidad reiteró su compromiso de continuar trabajando en la aplicación de los procesos disciplinarios, a fin de garantizar una función policial adecuada y un servicio correcto frente a la sociedad hondureña. IR