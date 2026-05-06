Dictan sentencia condenatoria contra cinco traficantes de personas

Tegucigalpa – Mediante la figura de estricta conformidad, el Tribunal de en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó sentencia condenatoria contra cinco ciudadanos por su participación en el delito de tráfico ilícito de personas, en perjuicio de la soberanía del Estado de Honduras.

Los sentenciados son Adán Antonio Mairena Salgado, quien en el 2023 fue condenado por el mismo delito, Nelson David Martínez, Santos Cornelio Reconco Ponce, Walter Jamil Flores Mairena y Gerardo Alfredo Andino Gómez, luego que ellos aceptaran de forma unánime los hechos expuestos por la Unidad Contra la Trata Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP), tras la presentación de los medios de prueba.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, la estructura delictiva operaba desde julio de 2022, cuando el propietario de una empresa de transporte y otros implicados coordinaron el traslado irregular de migrantes de diversas nacionalidades entre ellas Cuba, Ecuador, Mauritania, Haití, Venezuela, Nicaragua, Chile y República Dominicana, desde el departamento de El Paraíso hasta la frontera de Agua Caliente, en Ocotepeque.

Para la ejecución del ilícito, los condenados organizaban la logística de transporte, alimentación y movilización clandestina de las personas migrantes, quienes no contaban con documentación legal para transitar por el territorio hondureño, teniendo como destino final los Estados Unidos de América (EE. UU).

Este tipo de conductas constituye el delito de tráfico ilícito de personas, el cual implica facilitar el tránsito ilegal de migrantes con fines económicos, vulnerando la legislación migratoria vigente.

En ese sentido, se dictó sentencia condenatoria contra los cinco acusados por el delito de tráfico ilícito de personas, imponiéndoles una pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, así como una multa de ciento cincuenta (150) días, equivalente a veintidós mil quinientos lempiras (L. 22,500.00) para cada uno, además de las penas accesorias del delito. (RO)