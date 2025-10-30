Dictan sentencia condenatoria a 29 distribuidores de droga en Comayagua

Tegucigalpa – Dictan sentencia condenatoria en contra de 29 distribuidores de droga, capturados en diferentes municipios en posesión de distintas cantidades de droga.

Entre los ahora condenados se encuentran José Israel Rodríguez Flores, Alex Nahún Mejía Hernández, Ediberto Vázquez Ochoa, Francisco Oviedo Ramos, Darwin Javier Orellana Funes, Lenis Oney Almendares Cantor, Santos Joel Castro Suazo, Jairo Israel Archaga Escoto, Oscar Anibal Galeano Flores, Miguel Humberto Cárcamo Ramos, Dixie Alexander Sandoval Valenzuela, Sotero Ramos Cárdenas, Oscar Armando Portillo Ulloa, Nelson Javier Aguilar López y Luis Alonso Vázquez Vázquez, declarados culpables de tráfico de drogas en la modalidad de posesión.

También fueron condenados Mariano Ramírez Reyes, Luis Carlos Escalante Escalante, Delmer Noel Pérez Gómez, Nelson Ariel Alcerro Montes, Jerlyn Adonay Suazo Suazo, Henrry Yovani Gabarrete Maradiaga, Rodulio Pérez Sánchez, Melva Melina Bonilla, Misael Castro Maldonado, Ángel David Vázquez Renderos y Emerson Miguel Vázquez Reyes por tráfico de drogas en la modalidad de posesión.

Además, por el delito de tráfico de drogas en la modalidad de transporte en concurso ideal, fueron condenados German Daniel Valladares Guzmán, Emanuel de Jesús Vallecillo Vallecillo y David Adonay Romero Gómez.

En cada uno de los expedientes, la Fiscalía de Comayagua aportó pruebas que dieron lugar a las 29 sentencias condenatorias. (RO)