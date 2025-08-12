Dictan seis años de prisión a estafadora de visas falsas canadienses

Tegucigalpa – Dictan fallo condenatorio por estafa agravada continuada en contra de Elva Rosario Grant Núñez; esta vez en perjuicio de nueve afectados a los que ofreció bajo engaños boletos aéreos y visas canadienses para trabajos falsos (digitalizados) en el rubro de la agricultura.

En ese sentido, el tribunal de sentencia le impuso una pena de seis años con ocho meses de prisión. Elva Rosario Grant Núñez en su condición de propietaria de la agencia de viajes Honduras Tropical S. de R.L. se apropió de casi 400 mil lempiras en contratos establecidos en diferentes fechas del año 2021.

De acuerdo con diligencias realizadas por equipo integrado de fiscales y agentes policiales, la procesada utilizaba personas jurídicas para aparentar licitud de los servicios para emigrar al norte.

Los afectados bajo esos engaños entregaron grandes cantidades de dinero a la procesada, quedando con la obligación de pagar sumas elevadas de dinero solicitados a través de préstamos.

Mediante la figura de procedimiento abreviado se dictó la primera condena de seis años con tres meses de prisión en contra de Elva Rosario Grant Núñez, quien admitió su responsabilidad penal de apropiarse de más de un millón doscientos mil lempiras en perjuicio de 18 personas afectadas.

El arresto se ejecutó el 6 de mayo de 2021 en cumplimiento a una orden de captura emitida por el juzgado de Letras Penal de la sección judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán.

El nuevo fallo es la segunda condena, por lo que la privada de libertad deberá pagar más de 12 años de prisión por el delito de estafa agravada. (RO)