Dictan prisión preventiva para abogado por crimen de ciudadana estadounidense

Tegucigalpa – Un juez de letras en audiencia inicial dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva a un abogado por el crimen de una ciudadana norteamericana.

El imputado responde al nombre de Carlos Mauricio Cálix Ponce, acusado del delito de asesinato en perjuicio de Susan Joanne Johnston.

El abogado fue trasladado a Roatán para la audiencia inicial, tras concluir la misma el juez lo remitió a la cárcel de Támara en Francisco Morazán.

El hecho ocurrió el 27 de febrero del presente año, en la casa de habitación de la víctima ubicada en el sector de Coco Road, Roatán, Islas de la Bahía.

Las investigaciones señalan que el imputado era abogado de confianza de la víctima, llegó a su vivienda al mediodía, tuvieron una disputa, el profesional del derecho atacó a la mujer y la estranguló para quitarle la vida. IR