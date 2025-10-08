Dictan prisión preventiva contra individuo que asesinó a su exmujer y exsuegro en Roatán

Tegucigalpa – Dictan auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de Alexander Rosa Pineda, a quien se responsabiliza de haber asesinado a su excompañera de hogar Darlin Yorgely López Rápalo y a su exsuegro Ángel Rosendo Aguilar Cálix, hechos violentos ocurridos el pasado 24 de septiembre en la comunidad de Spanish Town.

Las diligencias investigativas coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), establecieron que el procesado mantenía una conflictiva relación con la víctima, con quien procreó tres hijos, y que ya existían antecedentes de denuncias por malos tratos, amenazas de muerte y hostigamiento.

Ver: Capturan a hombre que mató a su expareja y a su exsuegro en Roatán

El día del doble crimen, Rosa Pineda llegó armado a la vivienda de la familia y disparó contra María Natividad López, madre de Darlin, provocándole heridas de gravedad. Posteriormente ingresó al inmueble y atacó con arma de fuego a su expareja y al padre de ella, quien intentó defenderla.

Tras un operativo policial, el imputado fue detenido la noche del 25 de septiembre, cuando se ocultaba en una zona boscosa.

A Rosa Pineda se le decomisó un arma de fuego, calibre 9 milímetros, con la cual habría cometido el doble asesinato. La resolución judicial lo envía a prisión preventiva por los delitos de parricidio, asesinato, tentativa de asesinato en perjuicio de la madre de la ofendida y porte ilegal de arma de fuego en concurso real. PD