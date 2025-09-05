Dictan prisión preventiva contra implicados en  caso de Cooperativa COMIXMUL

Tegucigalpa – Dictan auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra nueve personas involucradas en la sustracción de millonarias sumas de dinero de la de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL), tras conformarse una red de directivos, empleados y bufetes privados.

La acusación por parte de las Fiscalías es por los delitos de lavado de activos, apropiación indebida agravada continuada y estafa impropia agravada continuada en concurso ideal en contra de José Amílcar Hernández Flores (hermano del expresidente Juan Orlando Hernández), Magda Edy López Sierra, Dilia Lizeth López Sierra, Isis Karina Ramírez Villeda, Yolanda Corea Alvarado, Jorge Alberto Juárez Rodríguez, María Antonia Juárez Rodríguez, Sandra Nohemí Fuentes Jiménez y Alejandra María Suárez Fortín.

Como se sabe el pasado viernes la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) efectuó siete allanamientos en Francisco Morazán y Comayagua, donde se capturó a todos los procesados y esta semana se arrestó al séptimo implicado César Obed Rodríguez Orellana.

La Unidad de Casos de Impacto de la Fiscalías Especiales Contra Delitos Comunes (FEDCOM) y Contra el Crimen Organizado (FESCCO) presentaron la tercera línea de investigación en la cual se comprueba la sustracción de fondos de la cooperativa a través de la suscripción de falsos contratos de servicios profesionales, supuestamente a favor de la cooperativa, que fueron pactados por más de 47 millones de lempiras (L. 47,601,743.80).

Sin embargo, los servicios profesionales eran totalmente lo opuesto, al realizar acciones fraudulentas que eran ejecutadas por los abogados, las directivas y empleados en contra de la COMIXMUL, identificándose por parte del MP una grave sustracción de más de más de 37 millones de lempiras (L. 37, 209,243.80) por parte de los bufetes privados; dicho esquema irregular ha causado un perjuicio de millones de lempiras a la COMIXMUL, desde el año 2015 a la fecha. Como parte de este caso se aseguraron tres condominios, dos sociedades mercantiles y dos vehículos.

Cabe señalar que el MP en marzo de 2017 ejecutó capturas contra seis ex directivos de la cooperativa que posteriormente fueron condenados por lavado de activos y delitos financieros, además en una primera etapa de aseguramientos sobre 51 bienes inmuebles, muebles y cuatro sociedades mercantiles, distribuidas en Tegucigalpa, Siguatepeque, Choluteca y Valle. (RO)