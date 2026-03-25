Dictan prisión preventiva a tres presuntos responsables del crimen del doctor Miguel Salgado

Tegucigalpa – Autoridades hondureñas en audiencia inicial dictaron el auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de William Fernando Abrego Ávila, Martin Antonio Rugama Solórzano y el ex policía Elías Moisés Fúnez.

A todos, el Ministerio Público los acusa por suponerlos responsables del asesinato en perjuicio del Doctor Miguel Ángel Salgado Cabezas. Hecho ocurrido el 26 de noviembre de 2025.

El juez competente programó la audiencia preliminar para el 22 de abril del año en curso a las 8:30 de la mañana.

Las investigaciones dirigidas técnica y jurídicamente por agentes de tribunales de la FEDCV y realizadas por miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) establecen que después de un conflicto de índole personal, se planificó y ejecutó la muerte del médico, cuya ejecución fue encargada a los acusados y otras personas que supuestamente laboran en una empresa de seguridad privada en la zona sur del país.

Como parte de la planificación, los presuntos implicados realizaron labores de vigilancia durante varios días. Pero el día del crimen se trasladaron hasta el lugar de trabajo ubicado en el Hospital Escuela; cuyo lugar fue interceptado y luego trasladado en un vehículo, tipo pick up hacia la colonia Lomas del Diamante, donde los esperaba Willians Fernando Abrego Ávila.

En el lugar, la víctima fue agredida violentamente hasta causarle la muerte y seguidamente, los responsables huyeron, dejando el cuerpo abandonado en el sitio. (RO)