Dictan prisión preventiva a pastor evangélico por supuesto responsable de delitos sexuales en perjuicio de tres niñas

Tegucigalpa – En audiencia inicial la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y la Adolescencia (FEP-NIÑEZ) amplió la acusación y presentó medios probatorios contra Mario Javier Carbajal Miralda, por lo que el juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva por delitos de violación y agresiones sexuales en perjuicio de tres menores de edad.

El Ministerio Público amplió la acusación por cuatro delitos de violación agravada en concurso real, y un delito de otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una de las ofendidas, dos delitos de otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de la segunda víctima y un delito de otras agresiones sexuales agravadas continuadas por la tercera ofendida, sumando ocho delitos por los cuales se le dictó el auto de formal procesamiento a Carbajal Miralda.

Las niñas fueron agredidas sexualmente desde que tenían 10 años y para una de ellas las violaciones cesaron hasta que tenía 26 años de edad.

Al tener conocimiento el Ministerio Público de estos hechos realizó una investigación y recolectó elementos probatorios de los cuales algunos se presentaron en la audiencia inicial.

El líder religioso Mario Carbajal guarda prisión desde el viernes 19 de septiembre que fue capturado por un equipo estratégico de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y continuará recluido en el Centro Penitenciario de Támara. PD