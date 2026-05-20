Dictan prisión preventiva a la hermana del líder del Cartel del Diablo

Tegucigalpa – Dos presuntas integrantes de la estructura criminal conocida como el “Cártel del Diablo” permanecerán recluidas luego que un juez les dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva tras la audiencia inicial celebrada este miércoles.

Las imputadas son: María Ramona Ferrera Rodas, alias “La Diabla”, señalada por las autoridades como hermana del supuesto líder de la organización criminal, y Luzvinia Gutiérrez Palma, conocida con el alias de “La Poderosa”.

Ambas mujeres fueron capturadas el pasado viernes durante una serie de allanamientos ejecutados en el municipio de Sulaco, como parte de operaciones dirigidas contra presuntos integrantes de la estructura delictiva.

De acuerdo con los informes de investigación, las detenidas fueron ubicadas tras trabajos de vigilancia e inteligencia desarrollados por las autoridades de seguridad.

Las sospechosas son investigadas por su supuesta participación en actividades de apoyo logístico y coordinación dentro del denominado “Cártel del Diablo”, considerado por las autoridades como una de las estructuras criminales que operan en la zona.

Con la resolución judicial, ambas mujeres deberán permanecer recluidas mientras continúa el proceso penal en su contra y se desarrollan las investigaciones correspondientes. IR