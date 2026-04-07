Dictan prisión preventiva a exmilitar acusado por secuestro y violación de joven

Tegucigalpa – En audiencia inicial, un juez con jurisdicción nacional, dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva en la causa instruida al exmilitar Martín Fernando Hernández López.

A Hernández López se le presume responsable de los delitos de secuestro y violación en perjuicio de una joven, además se le imputa el cargo de lesiones en detrimento de la madre de la víctima principal.

La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en su informe detalló que el acusado cometió el delito el 11 de diciembre de 2025 en un sector del municipio de San José, La Paz, cuando las afectadas se dirigían a su vivienda.

La madre de la joven intentó impedir que se consumara el secuestro, pero fue atacada por el procesado quién concretó el hecho y por su liberación exigió 300 mil lempiras a los familiares de la afectada.

En respuesta, los familiares interpusieron la denuncia y en una acción pronta las autoridades la rescataron, mientras tanto en ese momento el acusado logró escapar. (RO)