Dictan prisión a primer involucrado en el crimen del docente y líder Tolupán

Tegucigalpa – Dictan en audiencia inicial auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de Osmán René Grijalva Mejía señalado responsable del asesinato del líder Tolupán José de los Santos Sevilla.

Santos Sevilla era maestro de educación e integrante del grupo étnico Tolupán, ubicado en la tribu de la comunidad reserva de La Ceiba, departamento Francisco Morazán.

El requerimiento fiscal se presentó el 25 de enero de 2018, pero el arresto se ejecutó en un sector de esta ciudad el pasado 5 de septiembre por miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El crimen se perpetró el 17 de febrero de 2017 en la montaña de la flor, municipio de Orica, departamento de Francisco Morazán.

Según las investigaciones el ahora imputado coordinó la ejecución del asesinato utilizando instrumentos que aseguran la realización en consumar el delito, ya que al momento de llegar a la vivienda de la víctima, el encausado tras sostener una plática procedió a dispararle contra la humanidad del líder Tolupán.

Finalmente, el imputado salió corriendo con dirección a la calle principal al departamento de Olancho donde se encontraba otra persona que hacía vigilancia mientras consumaba el crimen.

Para este caso el juzgado con jurisdicción nacional fijó para el 7 de octubre la audiencia preliminar. PD